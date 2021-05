Decennia na Europees PSV-succes van Anton Janssen duikt zijn zoon op bij FC Eindhoven: ‘David poetst mijn beker altijd’

Het is twee uur ‘s nachts en David Janssen komt in het pikkedonker stilletjes thuis. Een paar uur eerder maakte hij zijn profdebuut voor FC Eindhoven, uit bij Jong AZ (3-2 verlies). Vader Anton Janssen was erbij, zittend op de tribune, grijnzend van oor tot oor. ,,We belden na afloop, ik vanuit de spelersbus”, vertelt David. ,,Mijn ouders appten later: Nou, twee uur ‘s nachts gaan we niet redden. We zien je morgen wel.”