FC Eindhoven wil nog een jaar door met Ernie Brandts, ondanks huidige slechte reeks: ‘Niet in paniek raken’

Scheepers wil ook de rest van de technische staf behouden voor volgend seizoen: assistent-trainer Ivo Rossen, keeperstrainer Maikel Aerts (beiden aflopende contract), data-analist Mike van Dijk en Pascal Maas (contract voor onbepaalde tijd). ,,De chemie met de spelersgroep is er. Ik denk dat we op dit moment deze staf bijeen moeten houden. Het is een goede staf voor volgend seizoen.”

Assistent-trainer Edwin Slagboom is volgens Scheepers per 1 februari vertrokken bij het eerste elftal en voor hem wordt geen vervanger aangesteld. ,,Het liep niet zoals Edwin en de staf het hadden verwacht, maar hij had het vooral ook heel druk.”

Geen hoge ogen

Brandts nam in de zomer van 2019 het roer over van de opgestapte David Nascimento en gooide sportief nog geen hoge ogen. Voor het tweede seizoen op rij is de doelstelling play-offs halen begin maart al een utopie. FC Eindhoven zakte door het verlies vrijdag tegen Almere City (1-3) naar plek vijftien.

Twaalf wedstrijden zonder zege, waarom toch de samenwerking willen verlengen? ,,Voor 1 januari stond FC Eindhoven op plek zeven en deden we nog volop mee in de periode. Dan zijn er geblesseerden. En ik vind niet dat we daar een trainer op af moeten rekenen.”

Het gemor onder fanatieke aanhangers neemt mondjesmaat toe. ,,We moeten niet in paniek raken. We hebben een zwaar programma achter de rug. Ik hoop dat het een keer om gaat draaien. We werken daar hard aan. Ik maak me er geen zorgen om, de wisselwerking tussen groep en staf is er”, aldus Scheepers, die stelt dat er wel naar andere trainers is gekeken.

Rampseizoen

Brandts stond na een rijke spelersloopbaan aan het roer bij tal van profclubs, zoals FC Volendam (2005-2006), NAC (2006-2008), FC Dordrecht (FC Dordrecht) en tussen 2009 en 2013 vertoefde de Didammer bij clubs in Iran, Rwanda en Tanzania.

FC Eindhoven pakt onder Brandts gemiddeld minder punten per wedstrijd (1,13) dan onder de vorige hoofdtrainers, zoals Nascimento (1,2) en ook Mitchel van der Gaag (1,69) en de momenteel clubloze Jean-Paul de Jong (1,75). In rampseizoen 2012-2013 deden trainers Pascal Maas (0,59) en John Lammers (0,93) het minder.