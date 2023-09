FC Eindhoven wint de supercup, en ook daarmee wil de ‘opgekrabbelde’ Boukhari de jeugd inspireren: ‘Ik heb veel meegemaakt’

Tijdens de wedstrijd had Ayoub Boukhari er af en toe de pee in, maar na afloop kon hij weer lachen. Breeduit zelfs, poserend met de forse bokaal van de supercup én zijn topscorersschaal. Tientallen foto's werden genomen. ,,Ik ben best actief op social media”, verklaart de aanvaller even later, grijnzend. ,,Door dit te laten zien wil ik kinderen, jongeren motiveren en inspireren. Dít kunnen zij later ook bereiken.”

Gedragscoach

Het is waar zijn sportcarrière en maatschappelijke loopbaan elkaar kruisen: dagelijks trekt Boukhari namelijk als gedragscoach het land door voor het project ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’. Kinderen die moeilijk opvoedbaar zijn, of die te maken hebben met armoede: Boukhari helpt ze, vooral ook door zijn eigen verhaal te delen.

,,Ik ben pas 26 jaar, maar ik heb veel meegemaakt. Een vader die overleden is. En later het niet redden bij Sparta als profvoetballer, iets waar ik altijd voor ging en wat ik per se wilde worden. Maar ik ben daarna opgekrabbeld, door hard te werken.”

Piloot of basketballer

,,Dit was pas mijn tweede volledige seizoen in de zaal, en kijk: ik zit in het Nederlands elftal, ben landskampioen geworden én topscorer met 49 doelpunten. Het kan dus, of je nou piloot of basketballer wilt worden, met de juiste discipline, met goede mensen om je heen. Dat hoop ik mee te geven. En als ik zie hoe sommige kinderen het oppakken, dan haal ik daar veel voldoening uit.”

Over de wedstrijd tegen ZVV Ede zelf zal Boukhari waarschijnlijk niet veel delen. FC Eindhoven pakte de supercup, voor het eerst sinds 2014, maar maakte het zichzelf onnodig moeilijk. Door persoonlijke foutjes kwam ZVV Ede tweemaal tot een aansluitingstreffer, de 2-1 en de 3-2 later. Hoewel het slot nog spannend was, bleken de doelpunten van Said Bouzambou (2) en Denzel van Houtum afdoende.

In slaap gesust

Een kwalitatief veel beter FC Eindhoven werd een beetje in slaap gesust, zo erkende ook Boukhari na afloop. In de bekerfinale werd dezelfde tegenstander namelijk met 9-1 de zaal uit getikt, en dus was trainer Jan Vogels afgelopen week al volop bezig met het scherp krijgen van zijn mannen. ,,Het is een prijs, daar heb ik op gehamerd”, aldus de trainer.

,,Deze kun je later als je oud bent aan je kinderen of kleinkinderen laten zien, naast die andere bekers en landstitels.” Tevreden over het spel was de coach niet. ,,En we zullen nu ook geen huldiging op het bordes krijgen, hoor”, grapt hij. ,,Dit was het voorgerecht. We willen veel meer.”

Grootse dromen

Boukhari wil dat ook: veel meer. De Rotterdammer heeft grootse dromen. Dat FC Eindhoven twee weken terug met hoge verwachtingen uit de eerste ronde van de Champions League vloog, was een grote teleurstelling voor de vereniging. Voor Boukhari was het weer een nieuwe ervaring én les. ,,Ik speel voor mijn gevoel pas net in de zaal, dus ik kan nog een hoop leren en wil dat ook”, aldus de Oranje-international.

,,Uiteindelijk liggen mijn ambities in het buitenland, waar ik nog meer stappen hoop te maken. FC Eindhoven is niet mijn eindstation, dat merkte ik ook in de Champions League. Maar ik wil eerst met dit team prijzen pakken.”