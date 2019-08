Brandts kijkt met vertrouwen uit naar nieuwe seizoen FC Eindhoven: ‘Meer voetbal dan vorig jaar’

Samen met assistent Pascal Maas bezocht Brandts zaterdag het oefenduel van NEC met Osasuna (0-1 verlies). ,,NEC heeft een goede ploeg. Ze spelen goed voetbal en zijn beter dan vorig seizoen”, constateerde Brandts, die in seizoen 2016-2017 werkzaam was bij NEC als assistent-trainer. Afgelopen jaar won FC Eindhoven zowel uit als thuis van NEC (0-1, 3-2). ,,Het is altijd leuk om ergens terug te komen en dan één of meer punten te pakken.”

Brandts kijkt met veel tevredenheid uit naar de nieuwe competitie. ,,Wij hebben meer voetbal in het team dan vorig seizoen en zijn volgens de tests erg fit”, vertelde de 63-jarige donderdag na de training. ,,Tijdens het partijspel werd vandaag duidelijk gewonnen en goed uitgevoerd hoe we willen spelen. Aanvallend voetbal, de ruimtes klein houden, organisatorisch goed. Dat ook als je slecht speelt, je toch de nul kunt houden. We moeten een pain in the ass zijn voor iedere tegenstander.”

Ingrediënten aanwezig

Brandts merkt dat de sfeer in de spelersgroep goed is en ziet in Ivo Rossen een aanwinst voor de technische staf, al is de aanstelling van de oud-prof nog niet definitief. Alle ingrediënten voor een goed seizoen zijn aanwezig. ,,Uiteindelijk draait het toch allemaal om het resultaat. Je hebt daar ook altijd een beetje geluk bij nodig. De play-offs? Alle twintig ploegen willen die bereiken. Het gaat naast voetbal ook om inzet. Kun je het 38 wedstrijden lang opbrengen?”