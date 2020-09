Brandts wil ‘vuurvreters’ zien bij FC Eindhoven: ‘Misschien iets te optimistisch geweest’

Ondanks het gepakte punt (nu vier punten uit drie duels) was er na de derby tegen Helmond Sport (0-0) veel negativiteit terug te lezen op sociale media. FC Eindhoven deed in het eigen Jan Louwers Stadion onder voor de gehavende rivaal en gaf een week eerder ook amper thuis tegen Telstar (2-3 verlies). Twee tegenstanders met op papier nog minder spelersbudget dan FC Eindhoven.

Trainer Brandts begrijpt de negativiteit en liet donderdag weten ook niet tevreden te zijn met de twee optredens: ,,Tegen Helmond moet je de pollen uit het gras lopen en alles opvreten. Dat zat er vanaf het begin niet in, terwijl we daar in aanloop wel op gehamerd hebben.” Tegen Telstar pakte een tactische plan weinig gelukkig uit. Brandts is niet te beroerd de hand in eigen boezem te steken, maar: ,,Als de instelling goed is, maakt het niet uit in welk systeem je speelt.”

Verantwoordelijkheid

De oefenmeester spreekt van een mentaal probleem. Spelers moeten volgens hem leren meer verantwoordelijkheid te nemen en er moeten ‘vuurvreters’ opstaan. ,,We hebben dat aangekaart in de groep. Er mag wat meer het maximale uit gehaald worden.” Wellicht kan Vinnie Vermeer (25) daarin iets betekenen. De middenvelder sloot gisteren eindelijk op amateurbasis aan, na wekenlang budgettair getouwtrek, en is inzetbaar tegen Jong PSV. Financieel is er amper ruimte, zo weet Brandts: ,,We hadden allemaal plannen liggen, zoals medische faciliteiten en een ijsbad, maar die moesten geschrapt worden. Op deze manier blijf je een hangen.”

Toch wist Brandts het in de voorbereiding zeker: deze selectie is voetbaltechnisch beter dan die van vorig seizoen. ,,Dat was op basis van trainingen. Misschien ben ik iets te optimistisch geweest. We zijn spelers kwijtgeraakt, hebben goals ingeleverd en wellicht duurt het even voordat de nieuwe spelers een constant niveau halen. Dat is meestal het moeilijkste.” Brandts is erop gebrand het maximale uit deze groep te halen. ,,Daar zijn we iedere dag mee bezig. In het voetbal kan het ineens omslaan.”