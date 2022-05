Brym lijkt strijd om finaleplek te gaan halen, Verreth een groter vraagteken bij FC Eindhoven

Daags voor de halve finale van de play-offs verscheen Brym op het trainingsveld, voor het eerst deze week. De Canadees bleek donderdag toch niet geschorst voor de return en lijkt ook tijdig hersteld van fysieke klachten. ,,We moeten de reactie afwachten”, aldus trainer Rob Penders.

Matthias Verreth liet zich vrijdag niet zien op het gras. De middenvelder viel dinsdag al vroeg uit in Den Haag en verwacht werd einde seizoen. Een scan op woensdag gaf echter positief nieuws: geen schade. ,,Voor Matthias is het wel kort dag. De trainingen zijn in dit soort situaties wel iets minder belangrijk. We proberen er een meevaller uit te halen.”

Statistieken

FC Eindhoven treft ADO voor de vierde keer dit voetbaljaar en won nog niet (4-2, 1-1, 2-1). ,,We hebben vandaag wat puntjes op de i gezet”, sprak de coach na een rustige, vooral tactische training. ,,We moeten goals gaan maken. Dat hadden we dinsdag ook kunnen doen, als je kijkt naar de statistieken. We deden toen veel zaken goed, hebben bijna geen kans weggegeven.”

De laatste keer dat ADO kopje-onder ging op bezoek bij FC Eindhoven, was in 1977 (1-0, in de eredivisie). Wat een meer hoopgevende statistiek is, is dat sinds 8 januari geen enkele ploeg de nul wist te houden tegen FC Eindhoven, dat zaterdag minimaal één keer moet scoren. De huidige reeks is de langste van de blauwwitten sinds 1963 (toen 24 wedstrijden).

Jerzy Dudek

Een zinderende strafschoppenserie? Het zou zomaar kunnen, zeker nu uit- en thuisgoals even zwaar wegen. Er werd de laatste weken al vaker op penalty’s getraind. Vrijdag ook. ,,We kijken wie er het meest ‘vast’ in is”, zei Penders. ,,We hebben een lijstje waar we een goed gevoel bij hebben. Als dat matcht bij het gevoel van de jongens na een wedstrijd, dan kunnen we van daaruit een beslissing nemen.”

Nigel Bertrams stond op de training niet op doel bij de penaltyreeks, maar heeft er deze week ook extra op geoefend. ,,Ik ben een Jerzy Dudek geworden”, refereert de goalie naar ex-doelman Dudeks legendarische optreden in de Champions League-finale van 2005. Bertrams: ,,Wij zijn ready. We moet maar één ding doen: winnen.”