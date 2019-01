Carlone wil zijn voetbalkunsten weer vertonen, bij FC Eindhoven of elders

De stap van Carlone naar FC Eindhoven heeft nog niet uitgepakt zoals gehoopt. Na een prima seizoen bij FC Den Bosch wilde de Belg via FCE de stap naar de eredivisie maken. In zijn eerste jaar aan de Aalsterweg gooide een zware knieblessure roet in het eten. In seizoen twee zit Carlone voornamelijk op de reservebank. Sinds augustus speelde hij in competitieverband slechts 82 minuten, verdeeld over drie duels. Zelfs bij blessures en schorsingen werd Carlone meermaals genegeerd.