Cas Faber kan bij FC Eindhoven in de voetsporen van zijn vader treden

In het kielzog van zijn vader, oud-prof Ernest Faber, trok Cas Faber medio 2018 van FC Groningen naar Eindhoven. Senior ging aan de slag als hoofd jeugdopleiding bij PSV, junior op amateurbasis bij FC Eindhoven. ,,De hoge verwachtingen? Die zijn er heel mijn leven al. Daar leer je mee omgaan”, vertelde Cas Faber donderdag. ,,Als voetballer lijken we niet veel op elkaar. Hij was meer een schopper, sterk zonder bal. Ik heb juist kwaliteiten aan de bal.”

Lange tijd kon de controleur die kwaliteiten niet tonen, nadat hij in de voorbereiding op seizoen 2018-2019 een kruisbandblessure opliep. Inmiddels is Faber, die maandag nog scoorde voor Jong FCE, weer fit. Vanavond kan hij zomaar zijn profdebuut maken en daarmee in de voetsporen van zijn pa treden. ,,Voor mij is dit zeker een speciale dag. Ik zat er al een tijdje op te wachten. Maar goed, geduld is een schone zaak. Ik ben nog jong, dus het hoeft allemaal niet heel snel te gaan. Als het maar goed gaat. Ik wil bij Eindhoven minuten maken en hier een profcontract verdienen.”