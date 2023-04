Code geel voor FC Eindhoven, dat zakt naar de laatste play-offplek: ‘Misschien ontbreekt dat killergevoel’

Vlak voor tijd gaan de hemelsluizen open, recht boven het Jan Louwers Stadion. Eerder op de dag gaf het KNMI code geel af, vanwege de kans op onweersbuien. Die code staat voor ‘wees alert’ en is na gisteravond sportief gezien ook van toepassing op FC Eindhoven.

Met nog vier speelrondes te gaan, zakten de blauw-witten gisteren door de dure thuisnederlaag tegen NAC naar plek acht, de laatste play-offplek. Wel betreft de voorsprong op de naaste belagers - nu De Graafschap, ADO Den Haag en Telstar - nog altijd vijf punten.

Quote Vandaag konden we een beslissen­de tik uitdelen, maar dat hebben we niet gedaan. Rob Penders

,,Code geel? Dat was het na de februarimaand denk ik al”, stelt een terneergeslagen Mawouna Amevor. ,,Elke week voelt sindsdien als een finale. En komende tijd wordt nog spannend. Er komt nu wel wat druk bij kijken.” Nee, ook trainer Rob Penders waant zich nog allesbehalve zeker van nacompetitievoetbal: ,,Vandaag konden we een beslissende tik uitdelen, maar dat hebben we niet gedaan. We moeten nog volop in gevecht.”

Grote plassen

In de slotfase van de wedstrijd gaat de kraan helemaal open, en ontstaan er grote plassen op het kunstgras. Het is een beetje symbolisch voor FC Eindhoven, dat de laatste tijd wel erg vaak in dezelfde plassen stapt. De belangrijke pot tegen NAC bleek een herhaling van zetten: lang heer en meester zijn, blijven steken op een nipte 1-0 voorsprong en het dan in korte tijd helemaal uit handen geven. Recent gebeurde dat ook in de uitduels bij MVV Maastricht (3-2 verlies) en in iets minder dominante vorm bij VVV-Venlo (2-2).

Jort van der Sande, de voormalig FC Eindhoven-spits, maakte vanaf de stip de winnende voor NAC.

De eerste de beste keer dat NAC dreigend werd, was vlak voor rust, en direct raak, 1-1. Een momentje van onoplettendheid en defensieve slapte, werd genadeloos afgestraft.

Quote Momenten, details, zijn vaak beslissend. Bij ons te vaak de laatste tijd. Mawouna Amevor

De verdedigende stabiliteit die FC Eindhoven lang kenmerkte onder Penders, is langzaamaan naar de achtergrond verdwenen. ,,Het is verwijtbaar dat acht van de tien goals die we incasseren, uit momenten vallen”, aldus Amevor. ,,En dus niet als we zoek worden gespeeld. Momenten, details, zijn vaak beslissend. Bij ons te vaak de laatste tijd. Misschien hebben we niet dat killergevoel, zowel voorin als achterin.”

Te gemakkelijk denken

Het killergevoel, al heel dit seizoen een dingetje aan de Aalsterweg. FC Eindhoven had gisteren voor de thee moeten uitlopen naar 2-0, 3-0 of zelfs meer. Maar enkel ex-NAC’er Pjotr Kestens liet het net bollen, 1-0. Penders, kritisch: ,,Het zegt ook dat we te gemakkelijk over die kansen denken, terwijl we moeten killen. En ja, die 1-1 had makkelijk voorkomen kunnen worden. Dit soort steekjes laten we voornamelijk vallen als we heel goed in de wedstrijd zitten. Daar moeten we scherper op zijn, aan werken.”

Pjotr Kestens opende de score namens FC Eindhoven, tegen zijn vorige club NAC.

FC Eindhoven liep in de tweede helft vooral achter NAC aan, en kreeg binnen no-time de 2-1 om de oren. Oud-speler Jort van der Sande, wiens balvastheid regelmatig gemist wordt bij FCE, scoorde uit een penalty. Eindhoven haalde het niveau van voor rust niet meer, en zag invaller Justin Ogenia op de valreep nog rood pakken, wat een zware straf was.

Uitstekend spel

De lichtpuntjes voor Penders? Het gat met de naaste belagers betreft nog altijd vijf punten, én zijn ploeg etaleerde wederom lang uitstekend spel. ,,Daarom heb ik veel vertrouwen in komende weken. Tuurlijk komt dit hard aan, en is het frustrerend omdat dit niet de eerste keer zo is. Maar zondag op de training staan we er gewoon weer, allemaal met één doel voor ogen: de play-offs halen.”

