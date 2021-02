Collin Seedorf (25) keert op amateurbasis terug bij FC Eindhoven

Blunder in zwakke eerste helft nekt FC Eindhoven uit bij Excelsior

15 januari FC Eindhoven is de derde periode begonnen met een nederlaag, uit bij Excelsior: 1-0. De Rotterdammers, die de voorgaande zes duels verloren, maakten in een van Eindhovense kant slechte eerste helft het verschil. Een blunder van Jason Bourdouxhe leidde de enige goal in.