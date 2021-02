Collin Seedorf keert op amateurbasis terug bij FC Eindhoven

Door Bourdouxhe zijn standaard­si­tu­a­ties FC Eindhoven weer gevaarlijk: ‘Ik kom van ver’

17 december Jason Bourdouxhe (29) was vorig seizoen derde keus bij TOP Oss, maar is momenteel al weken een duidelijke meerwaarde voor FC Eindhoven. De linksback zorgt er sinds zijn komst in oktober mede voor dat standaardsituaties eindelijk weer gevaarlijk zijn.