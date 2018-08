Collin Seedorf ontbreekt bij FC Eindhoven, basisplek voor Jarno Janssen (17)

Seedorf kreeg tegen Go Ahead in de eerste helft een tik tegen zijn hoofd. De verdediger, die de rechtsbackpositie bekleedde, speelde de wedstrijd wel uit, maar bleek achteraf dus niet schadevrij. Door het wegvallen van Seedorf zal Augustine Loof weer als rechtsback gaan spelen. Janssen neemt in het centrum plaats naast Siebe Van der Heyden.

Alessio Carlone start

Door de schorsing van Jay Idzes, die rood pakte tegen Go Ahead, keert Alessio Carlone terug in de basis. Hij zal samen met Branco van den Boomen en Karim Essikal het middenveld vormen. Trainer David Nascimento neemt Idzes niets kwalijk: ,,We zijn heel tevreden over Jay. Hij maakt veel meters en is verdedigend heel sterk. Hij is pas net 18 jaar, maar nu al een belangrijke speler voor het team."