Crowley berooft FC Eindhoven vlak voor tijd van puntje: 3-2

FC Eindhoven leek een punt over te houden aan het knotsgekke duel met SC Cambuur, maar invaller Daniel Crowley trof in de 89ste minuut knap doel met een vrije trap vanuit een moeilijke hoek en bepaalde daarmee de eindstand op 3-2.

In een leuke eerste helft, waarin het spel op en neer ging, was de openingsfase voor Cambuur. De thuisploeg begon fel, kreeg enkele kansen, maar keeper Thomas Hooyberghs hield zijn doel schoon. De eerste grote mogelijkheid voor Eindhoven was in de 13de minuut voor Mart Lieder, die een tegenstander dolde maar de bal vervolgens in twee instanties niet langs doelman Erik Cummins kreeg.

Lieder

De kans van Lieder bleek het startschot van een goede fase van FC Eindhoven, dat zich via Elton Kabangu vergat te belonen. De buitenspeler was een paar keer dichtbij de 0-1, onder meer met een kopbal die via de grond over het Cambuur-doel stuiterde. Op het moment dat er voor rust niet meer gescoord leek te worden, zorgde Lieder met een kopbal uit een hoekschop voor de 0-1.

Eenvoudig weggegeven

Na de pauze gaf FC Eindhoven de verdiende voorsprong razendsnel uit handen. Cambuur, dat tweemaal gewisseld had in de rust, speelde de Eindhovense defensie twee keer kinderlijk eenvoudig uit. Zowel in de 48ste als 51ste minuut werd Martijn Barto in staat gesteld de bal eenvoudig binnen te schuiven, 2-1.

FC Eindhoven kreeg het niet goed meer op de rails, ook al kakte Cambuur net als in de eerste helft weer wat in na een fel begin. Tussen de Leeuwardse speldenprikjes door verzaakte Kabangu opnieuw van dichtbij binnen te knikken, ditmaal uit een vrije trap. Toch kwam er nog een gelijkmaker, in de 78ste minuut, bijna uit het niets. Lieder kon binnen schieten nadat de keeper uit positie was, 2-2.