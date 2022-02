Dahlhaus verlengt fraaie zegereeks FC Eindhoven, dat in Oss vier sterkhouders miste

FC Eindhoven leek vrijdag na rust een punt te moeten koesteren, uit bij TOP Oss. Maar een bevlieging van Jasper Dahlhaus in de slotfase leidde de door corona gehavende blauwwitters alsnog naar een zege: 1-2.

De vijfde overwinning op rij voor FC Eindhoven, dat al acht duels ongeslagen is. Er kwam in de slotfase wat meer ruimte te liggen voor de Eindhovenaren, die gedurende de tweede helft slechts sporadisch aan aanvallen mochten denken. Dahlhaus vond met een combinatie een gaatje in de Osse muur en klopte doelman Norbert Alblas zeer beheerst: 1-2.

FC Eindhoven kon de wedstrijd tegen TOP, dat ook in een goede fase verkeert, drie minuten na de 1-2 vroegtijdig definitief beslissen. Charles-Andreas Brym werd gevloerd, kreeg een penalty, maar schoot deze heel matig in. In de spannende blessuretijd hield de nipte voorsprong stand.

Vier basiskrachten

Een aantal clubs worstelt al langere tijd met de gevolgen van corona en een uur voor de aftrap werd duidelijk dat FC Eindhoven de dans niet meer ontspringt. Vier basiskrachten ontbraken (Sleegers, Seedorf, De Keersmaecker, Van der Sande) vanwege ‘medische redenen’.

Maarten Peijnenburg keerde terug in de basis nadat hij maandag een schorsing uitzat tegen Excelsior (4-1 winst). Ook Jens van Son en Barnabás Rácz startte en spits Dave de Meij stond voor het eerst sinds augustus aan de aftrap.

Je beste spelers missen, dat doet iets met een ploeg. Toch kwam FC Eindhoven na een kwartier spelen - redelijk uit het niets - op voorsprong via Mawouna Amevor. Een strak aangesneden hoekschop van Rácz, een van de vervangers in de basis, werd door de aanvoerder hard binnengekopt, 0-1.

Omhaal én hakbal

De goal viel in een fase dat TOP zich aanvallend wat vaker liet zien. Na een kwart wedstrijd nam de Osse druk wat toe en kort na een opstootje rond de middenlijn viel de 1-1. Kay Tejan scoorde in minuut 34 met een fraaie omhaal, wat tevens een hakbal was.

TOP had in het restant van een wat onvriendelijke eerste helft de overhand en trok het spel in een slordig tweede bedrijf na een uur ook wat meer naar zich toe, maar de Eindhovenaren gingen met de overwinning aan de haal.

Scoreverloop:

15. Amevor 0-1

34. Tejan 1-1

87. Dahlhaus 1-2

Scheidsrechter: Van der Eijk

Geel: Amevor, Bogaers (FC Eindhoven), Stuy van den Herik, Pata, Lammers (TOP)

FC Eindhoven: Bertrams; Vermeulen, Amevor, Peijnenburg, Bogaers, Dahlhaus; De Son, Verreth; Brym, De Meij (80. Ogenia), Rácz (71. Van Rosmalen).