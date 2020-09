Dankzij Togo leerde Amevor zijn vader kennen: ‘Ergens toch een soort sprookje’

Beeld het je eens in. Ononderbroken zang, dans en bovenal vuvuzela-getoeter. Zestigduizend Afrikanen, een uitpuilend stadion en kleurrijke tribunes. In de middencirkel staan elf voetballers, hand in hand, met shirts die door de felle zon geler lijken dan ooit. ,,Het was net een film”, blikt Mawouna Amevor terug op zijn eerste interland voor Togo, uit bij Oeganda in 2014. ,,Kippenvel bij het volkslied, na afloop dansen in de bus.” Woorden doen zijn ervaring geen recht. ,,Je moet het denk ik meemaken om het écht te voelen.”