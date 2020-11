Dansliefhebber Donkor en FC Eindhoven ver verwijderd van zegedansje: ‘We scoren moeilijk’

Het heet Azonto, een dans- en muziekstijl afkomstig uit Ghana. Als Jacky Donkor erover vertelt, kort na de nederlaag in Volendam, keert de vrolijkheid weer even terug en worden de tanden ontbloot. De aanvaller danst namelijk graag. Niet in kroegen, maar wel thuis, op verjaardagsfeestjes, en ook zeker in voetbalstadions. ,,Het liefst samen met supporters. Maar, alléén als we winnen”, vertelt de Belg met Ghanese roots. ,,Nee, vandaag wordt er niet gedanst. Ook thuis niet. Straks slapen en nog eens goed nadenken over deze wedstrijd.”