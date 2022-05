‘Dat is wat de club graag wilde: dat de stad weer weet wat FC Eindhoven heeft gedaan’

Twintig hondstrouwe supporters, veel meer waren het er niet. ,,En ze hadden vooral kritische vragen, over het seizoen ervoor”, weet Rob Penders nog, terugblikkend op zijn presentatie bij FC Eindhoven, eind juni vorig jaar. De maanden voor zijn komst waren een sportieve hel. ,,En nu spelen we voor bijna volle stadions. Zo snel kan het tij keren in het voetbal, en dat is genieten. Als we nu naar een restaurant gaan, beginnen ze over FC Eindhoven. Dat wilde de club graag: dat enthousiasme, dat de stad weer weet wat FC Eindhoven heeft gedaan.”