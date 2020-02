De bijna onbegrensde drive van FC Eindhoven-talent Jay Idzes

Kersverse vader Amevor met FC Eindhoven naar oud-club: ‘Eag­les-fans laten zich altijd horen’

7 februari Mawouna Amevor (28) speelde tussen 2013 en 2015 in de eredivisie met Go Ahead Eagles. Vrijdag neemt de centrumverdediger plaats in de FC Eindhoven-bus naar Deventer, voor een wedstrijd tegen zijn oude werkgever.