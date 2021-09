Dé derby van Zuidoost-Brabant: FC Eindhoven heeft nu de Helmonders, Helmond Sport de Belgen

analyseIn Eindhoven waait een frisse en veelbelovende wind, in Helmond bouwen ze gestaag voort: het verschil tussen FC Eindhoven en Helmond Sport is tot nu toe klein. Wie deelt er vanavond in dé derby van Zuidoost-Brabant de eerste tik uit? Een blik op de sportieve situatie, de selectiesamenstelling en wie of wat het verschil kan maken.

FC EINDHOVEN

1. Sentiment is gekeerd

Op De Braak liet FC Eindhoven in april de laatste kans liggen om nog iets van het teleurstellende seizoen te maken. En dat de Helmondse rivaal in blessuretijd de trekker overhaalde (1-0), deed extra pijn. Een paar maanden later is het sentiment rondom het eerste elftal gekeerd, zeker sinds de seizoenstart. Onder trainer Rob Penders oogt FC Eindhoven beter georganiseerd en met leuk, aanvallend voetbal wordt meer afgedwongen. Penders is kritisch, ziet veel verbeterpunten, maar er is wel weer een plan, er is visie, en met direct 7 punten uit 5 duels is de start hoopgevend.

2. Helmond boven in Eindhoven?

Helmond boven in Eindhoven? Waar de selectie van Helmond Sport met Sander Vereijken maar één Helmonder telt, lopen er bij FC Eindhoven maar liefst vier rond (Sleegers, Ogenia, De Meij, Van Rosmalen). De blauwwitten hebben sowieso een regionaler team, met in de vorige speelronde bij ADO Den Haag (4-2 verlies) zeven geboren Brabanders in de basis en een overwegend lokale reservebank. Bovendien speelden negen basiskrachten vorig seizoen ook al bij FCE, dat de kern bijeenhield, dertien spelers liet vertrekken en een handjevol transfervrije voetballers aantrok. De rol van eigen jeugd en de jeugdopleiding is groter gemaakt en wordt komende jaren nog groter.

Joey Sleegers is in de eerste weken van het nieuwe seizoen dé grote man bij FC Eindhoven.

3. Alle ballen op gretige Sleegers

Vanochtend ontwaakt hij in zijn huis in Helmond, vanavond zal Joey Sleegers (27) proberen te scoren tégen Helmond. De aanvaller is na twee rotjaren weer pijnvrij, fit en scoorde namens FC Eindhoven alle drie de goals in de eerste twee thuisduels. Hij pakte sinds zijn terugkeer in Eindhoven in 2019 nog geen punten tegen Helmond Sport, de club die destijds bij monde van toenmalig directeur Leon Vlemmings hardop baalde van Sleegers zijn transfer naar FCE. ,,We zijn er anderhalf jaar mee bezig geweest”, zei Vlemmings. Vanavond beloven het mooie duels te worden, tussen Sleegers en rechtsback Boyd Reith, een van de beteren bij Helmond.

HELMOND SPORT

1. Opwaartse lijn

Tot in mei mocht Helmond Sport nog dromen van de nacompetitie, en dan kwam daarna nog die krankzinnige slotwedstrijd tegen De Graafschap. Een enorme hoosbui, de geknapte promotiedroom van de Doetinchemmers en spelers die in Helmond als helden onthaald werden: Helmond Sport had na vier magere jaren weer wat kleur op de wangen gekregen. Dan valt het tegen als je de eerste drie competitieduels verliest; qua punten dan. Coach Wil Boessen zag dat het spel prima is en won de laatste twee duels met Helmond Sport. Vorig seizoen duurde het langer voordat de complimenten écht omgezet werden in punten. De opwaartse lijn lijkt doorgezet te worden.

2. België boven op De Braak

Belgische voetballers in de eerste divisie, daar had FC Eindhoven toch patent op? Mis, dit seizoen heeft Helmond Sport de meeste Belgen van de hele Keuken Kampioen divisie: tien van de 22 spelers zagen het levenslicht bij de zuiderburen, op trainingen worden al weleens ‘interlandpartijtjes’ afgewerkt tussen België en Nederland. Dat er zoveel Belgen in Helmond resideren, komt vooral ook door de samenwerking met KV Mechelen; Helmond Sport huurt zes spelers van KVM. De rest van de selectie is vooral gescout in de Randstad, Sander Vereijken is de enige local. Het duurt wel even voordat er regionaal talent doorbreekt: de onder-16 is het oudste team in de opleiding.

Dylan Seys is nu nog vaste invaller bij Helmond Sport, maar zal - mits fit - basisspeler zijn.

3. Interessante invaller

Hij kwam verre van fit binnen en werd tegen FC Emmen zelfs als invaller weer gewisseld. Toch is en blijft Dylan Seys de dark horse van Helmond Sport; als de Belgische vleugelflitser het op zijn heupen heeft, is hij eigenlijk een eredivisievoetballer. De Helmonders hebben het scorend vermogen van Seys ook nodig, geen ploeg die in de eerste weken meer had moeten scoren. Het aantal expected goals zegt niet alles, maar wel veel: Helmond Sport mist tot nu toe nog een echte killer. Seys misschien? Het is nog niet zeker of hij de derby van vanavond haalt, hij kampt met liesklachten, maar anders mag hij het vermoedelijk als invaller laten zien.