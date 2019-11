De drankjes smaken dit jubileumweekeinde net even wat lekkerder in Eindhoven

Na een overwinning smaakt het bier altijd beter. Dus op de vooravond van het 110-jarig bestaan van FC Eindhoven - in een weekeinde waar naar verwachting veel pils geschonken zal worden - is winst een must. ,,Het jubileumfeest zal altijd doorgang vinden hoor, maar nu zijn de drankjes inderdaad een stuk lekkerder", erkende keeper Ruud Swinkels met een grijns, kort na de 2-0 zege op MVV. ,,Ik houd het zelf wel rustig qua bier, want ik zit met een paar kleine blessures en een avond doorzakken helpt dan niet echt in het herstel. Maar er zal morgen zeker iets gedronken worden."