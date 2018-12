De echte Alvin laat zich zien: ‘Ik heb mijn voeten laten spreken’

Op een herentoilet in het Cambuurstadion werd in de rust volop gediscussieerd over de eerste helft. Het ging voornamelijk over Alvin Daniëls, die afgelopen zomer de overstap maakte van SC Cambuur naar FC Eindhoven en voor de pauze bij twee goals betrokken was (1-2 ruststand). ,,Die Daniëls deed vorig seizoen helemaal niks en nu loopt-ie continue", foeterde een thuissupporter tijdens het urineren tegen zijn buurman, die ook een Cambuur-sjaal droeg. ,,Ongelooflijk, hè?", werd hoofdschuddend gereageerd.