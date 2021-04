De focus nu al op volgend seizoen bij FC Eindhoven en Brandts: ‘Er wordt veel te negatief geschreven’

Doodziek is hij ervan. Wéér een nederlaag. En inmiddels het vijftien duels op rij zonder zege. ,,Ik kan geen ijzer met handen breken”, verzuchtte trainer Ernie Brandts na afloop. ,,We maken gewoon heel moeilijk goals, vandaag ook weer.” In 2021 scoorde zijn ploeg pas acht keer in veertien duels. ,,En als je ziet hoe de tegengoals vallen. Jort van der Sande laat bij die ingooi voor de 1-0 gewoon zijn man lopen.”