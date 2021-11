De laatste keer samen juichen, voor nu: ‘FC Eindhoven ook een soort uitlaatklep voor mensen’

Springen, zingen en genieten. In de veilige armen van zijn vader, Joey Sleegers, maakt baby Noah kennis met het fanatieke vak van FC Eindhoven. Na de zege vindt er traditiegetrouw een hosfeestje plaats voor dat tribunedeel. ,,Noah werd er wel wat wilder van, dus dan vond-ie het waarschijnlijk mooi”, grijnst papa even later.