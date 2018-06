De Silva verlaat FC Eindhoven voor Bromley FC

De Wilde blijft niet wachten op FC Eindhoven en trekt naar Lommel SK

22 mei FC Eindhoven is er niet in geslaagd Sebastiaan De Wilde (25) te behouden. De verdediger had een aflopend contract en FC Eindhoven gaf begin mei aan te willen verlengen, maar een nieuwe aanbieding liet vervolgens op zich wachten. Na vijf seizoenen aan de Aalsterweg verkast De Wilde naar het Belgische Lommel SK.