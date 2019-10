De situatie bij FC Eindhoven begint een beetje nijpend te worden

Aan het begin van de beloftencompetitie, voor een wedstrijd van Jong FC Eindhoven, liet huidige assistent-trainer Ivo Rossen in het kleedlokaal de volgende vraag los: wie kan er het eerste elftal aan? ,,We keken elkaar allemaal even aan en toen stak ik als enige mijn hand op", vertelde Quinten Huijbers (17) na het uitduel van FC Eindhoven bij Almere City. ,,Ik ga voor het hoogst haalbare, dus daarom deed ik dat. Maar dat ik nu al minuten maak in het eerste had ik nooit verwacht."