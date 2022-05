De talisman van FC Eindhoven houdt na nederlaag in Den Haag hoop: ‘We kunnen het thuis nog afmaken’

Hangen de koppies bij FC Eindhoven omlaag na de 2-1 nederlaag tegen ADO Den Haag in de halve finale van de play-offs? Verre van, benadrukt Justin Ogenia (23). De Helmondse verdediger van FCE versierde een strafschop en houdt zo de hoop op promotie levend. ,,Er is zeker nog niks verloren.”

Met zijn ‘borst vooruit’ stapte Ogenia van het veld in het Cars Jeans Stadion. De ambiance in Den Haag leek met ruim 10.000 supporters en een ouderwets volle tribune op Midden-Noord al op de eredivisie, de competitie waar FC Eindhoven na dit droomseizoen zo graag naartoe wil. ,,We hebben nog alle kans. Kijk, de eerste helft was niet zo goed, maar de tweede helft zag je al dat we er beter in zaten. We kunnen het thuis nog afmaken”, stelt Ogenia.

Goud waard

De verdediger is een beetje uitgegroeid tot de talisman van FC Eindhoven in de play-offs. Hij moest dit seizoen lange tijd toekijken vanwege een zware kruisbandblessure, maar na de winterstop pakte Ogenia al steeds vaker zijn minuten mee. Sterker nog: in de return tegen De Graafschap in de vorige ronde stond de Helmonder zelfs in de basis en pikte hij nog een fraaie goal mee. En in Den Haag was Ogenia weer goud waard voor FC Eindhoven.

Hij stond koud in het veld toen hij in de 73ste minuut een strafschop versierde. Ogenia was sneller bij de bal dan Hervé Matthys, die hem onderuithaalde. De held van de play-offs voor FC Eindhoven? De Helmonder grijnst. ,,Ik laat het het liefst vanaf het begin zien, maar ik ben blij dat ik belangrijk kan zijn voor de ploeg. Ik ga lekker door.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm In de thuiswedstrijd tegen De Graafschap was Justin Ogenia met een doelpunt ook al van waarde voor FC Eindhoven. © Pro Shots / Johan Manders

Borst vooruit

Ogenia stelde dat FC Eindhoven het voor rust, ondanks een goed begin, zwaar had. In plaats van een voorsprong keek de ploeg van trainer Rob Penders tegen een 2-0 achterstand aan. In de tweede helft lukte het FCE lange tijd niet om een vuist te maken, totdat Ogenia dus inviel en aan de basis stond van de 2-1 van Joey Sleegers. ,,Na rust ging het veel beter: we hebben alle vertrouwen en ontvangen ADO zaterdag met de borst vooruit”, benadrukt hij.

Met Ogenia in de basis? En op welke positie? Hij stond al rechts- en linksback en tegen ADO viel hij in als aanvaller. ,,Het liefst sta ik in het veld, waar maakt me dan niet zoveel uit. Al blijf ik een vleugelverdediger.”