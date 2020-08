Derde oefenpot van FC Eindhoven bij MVV gaat verloren door eigen doelpunt

In De Geusselt startte FC Eindhoven met één wijziging in de basisploeg. In plaats van Pieter Bogaers begon Valentino Vermeulen tegen MVV als linksback. Lorenzo van Kleef, van nature middenvelder, behield zijn plaats op rechts als gelegenheidsback. Na een goed duel met Roda was Van Kleef zaterdag ongelukkiger: vlak voor rust schoot hij een voorzet van MVV snoeihard tegen het eigen net: 1-0.

FC Eindhoven en MVV deden in de eerste helft niet veel voor elkaar onder. Kansen waren spaarzaam, de grootste was na een half uur voor MVV: een poeier van Koen Kostons ging recht op doelman Ruud Swinkels af en werd gepareerd. FC Eindhoven maakte het de MVV-keeper voor rust niet lastig, met een schot naast van Dico Jap Tjong en een knal in het zijnet van Alef Joao.

B-ploeg kan tij niet keren

Na de pauze leek FC Eindhoven recht te hebben op een penalty, want een voorzet van Joao raakte een MVV-elleboog. De scheidsrechter wuifde het al snel weg en rond het uur begon het grote wisselen aan beide kanten. Hugo Botermans stond toen al in het veld, iets eerder in de ploeg gekomen voor de licht aangeslagen Jort van der Sande. Onder de vele wissels onder andere Zé Pedro, die weer inzetbaar is na lichte kuitklachten. Joey Sleegers zit nog in de lappenmand. De B-ploeg van FC Eindhoven kon niets aan de achterstand veranderen.

Basisopstelling FC Eindhoven: Swinkels (60. Roulaux); Van Kleef (60. Huybers), Peijnenburg (60. Van Den Eynden), Amevor (60. Biemans), Vermeulen (60. Zé Pedro); Van Son (60. Boonstoppel), Pozo (60. Bogaers), Jap Tjong (60. Vermeer); Joao (60. Van Rosmalen), Van der Sande (54. Botermans), De Rooij (60. De Meij).