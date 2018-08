Derde verliespartij op rij voor FC Eindhoven

Door de afwezigheid van Collin Seedorf (hersenschudding) en Jay Idzes (schorsing) moest trainer David Nascimento wat schuiven in zijn basiself. Alessio Carlone verving Idzes op het middenveld, Jarno Janssen (17) maakte zijn officiële basisdebuut als centrumverdediger en Augustine Loof nam plaats op de rechtsbackpositie. Op de reservebank zaten liefst acht (!) jeugdspelers.

Kabangu raakt paal

Als FC Eindhoven met een voorsprong de rust in was gegaan, zou dat zeker niet onterecht zijn geweest. Na een slordig eerste kwart wedstrijd was de thuisploeg dicht bij 1-0 via Alvin Daniëls en Siebe Van der Heyden. Met lange halen richting de drie razendsnelle spelers voorin poogde FCE gevaar te stichten en dat lukte een paar keer. Vlak voor de pauze leek de 1-0 een feit, maar Elton Kabangu raakte de paal.

Wel blaffen, niet bijten

Ook meteen na de theepauze kreeg FC Eindhoven een prima kans via Marcelo Lopes, maar opnieuw geen doelpunt voor de blauw-witten. Bijna alle statistieken waren in het voordeel van FCE. Meer doelkansen, meer balbezit en minder overtredingen. Maar toch kwamen de gasten na 51 minuten op 0-1 via Niek Vossebelt en nog voor het uur maakte Andreias Calcan er tegen de verhoudingen in 0-2 van.

Daniëls geschorst

FC Eindhoven had moeite de twee klappen te verwerken en speelde minder het laatste half uur. In de 74ste minuut een derde klap: Alvin Daniëls kreeg zijn tweede gele kaart en moest inrukken. De buitenspeler is geschorst voor het uitduel met Sparta Rotterdam. Kijkend naar de selectie is de kans groot dat de nieuwe spits, Elisha Sam (21), volgende week al meteen in actie moet komen.