Dertien (!) afwezigen bij FC Eindhoven: ook versterkingen Seedorf en Dahlhaus ontbreken tegen Go Ahead

FC Eindhoven kan vrijdag tegen Go Ahead Eagles nog niet beschikken over recente aanwinsten Collin Seedorf en Jasper Dahlhaus. Eerstgenoemde is niet wedstrijdfit, laatstgenoemde zit in thuisquarantaine.