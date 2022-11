Diaby-Fadiga bedankt God en pa op pijnlijk avondje FC Eindhoven: ‘Uiteindelijk komt die kans, zei hij’

Na overladen te zijn met knuffels, wandelt Lamine Diaby-Fadiga (21) naar de nabije cornervlag. Hij laat zich op zijn knieën vallen, buigt naar voren en drukt zijn voorhoofd in het vochtige gras. ,,Ik heb God voor de wedstrijd gevraagd of ik mocht scoren. En toen ik daar zat, bedankte ik hem”, vertelt de spits, wiens Franse woorden naar het Nederlands worden vertaald door FC Eindhoven-directeur Günther Peeters.

Gemengde gevoelens heeft Diaby-Fadiga. Die 5-2 nederlaag bij PEC, die doet pijn. Maar zijn basisdebuut én doelpunt (de 2-2) bezorgen hem toch ook zeker een warm gevoel. Want mijn hemel, wat heeft hij er lang op moeten wachten. Toen de aanvaller als tiener ergens kwam met het Franse nationale jeugdteam, vreesden materiaalmannen voor hun doelnetten. Hij schoot ze geregeld aan flarden, als toptalent van OGC Nice.

Pa predikt geduld

Na 2019 nam zijn loopbaan echter een duikvlucht, scoorde hij slechts sporadisch voor B-elftallen en in bekerduels voor Paris FC tegen dwergclubs. ,,Dat het nu voor duizenden mensen gebeurt, maakt indruk. Dat is waar ik het voor doe”, vertelt de imposante reus met de grote afro. ,,Ik heb geleerd om geduldig te blijven. Van wie? Van mijn vader. Die zei dat altijd: uiteindelijk komt je kans.”

Maar hoeveel geduld kan iemand hebben? De aanvaller streek deze zomer op huurbasis neer bij FC Eindhoven, met een forse ritme-achterstand en fysieke problemen. Op de training maakte hij al snel indruk, op zijn collega’s en wat oudjes die af en toe op de tribunes zitten. Maar de opbouw duurde lang, en ook was er tegenslag. Her en der sijpelde de grote vrees door: komt dat onmiskenbare voetbaltalent er nog wel écht uit bij Diaby-Fadiga?

Voorbestemd

Twijfels waren niet te vinden op zijn Instagram-fanaccount, waarop bijna dagelijks Franse teksten worden geplaatst over vertrouwen, geduld en die doorbraak die zeker zal komen: want, hij is voorbestemd om te schitteren. ,,Ik ken de jongens achter dat account al sinds mijn zestiende en heb veel contact met ze. Ze weten hoe ik denk, over het voetbal, en over mezelf. Die teksten zijn daar wel een goede weergave van.”

Nu wil Diaby-Fadiga doorpakken: ,,blessurevrij blijven, groeien en zoveel mogelijk goals maken voor FC Eindhoven. En dan? Dan zien we wel.” Wereldberoemd werd hij al eens, in 2019: hij stal een horloge van toenmalig teamgenoot Kasper Dolberg en werd ontslagen door het Franse Nice. ,,Ik wil nog altijd wereldfaam verwerven, maar dan om de goede reden. Dat is van jongs af aan mijn droom. Hetgeen dat ik wil.”

Doodzonde

Diaby-Fadiga kreeg de voorkeur boven Naoufal Bannis, scoorde de 2-2, maar liet voor rust ook twee grote kansen onbenut. Dat, in combinatie met de individuele, defensieve fouten, brak FC Eindhoven uiteindelijk op.

Achterin zag het er niet goed uit bij de 1-0 en 2-1. ,,Als je toppers wilt winnen, móet je scherp zijn in de eigen zestien”, aldus een balende trainer Rob Penders, die het gat tussen nummer twee PEC en nummer vier Eindhoven zag groeien naar zes punten. ,,Normaal hebben we het verdedigend beter op orde. Doodzonde, want anders kun je hier veel langer meedoen.”

PEC was zeker niet onfeilbaar, maar voerde na de 2-2 wel de druk op. Binnen twee minuten vloog een vrije trap fortuinlijk binnen en werd slecht dekken afgestraft, 4-2. Vlak voor tijd viel ook nog de 5-2. ,,De stand liegt niet, maar is een beetje geflatteerd: ik vond ons aan de bal in fases goed, maar zij waren uiterst effectief.”

