Die nationale rel? Nee, een keukentafelgesprek is wat Kökcü dwarszat bij FC Eindhoven: ‘Emoties liepen op’

FC Eindhoven bekert verder na razendsnel­le goal: tweede thuiszege op Willem II in korte tijd

Voor de tweede keer dit seizoen verlaat Willem II het Jan Louwers Stadion met een nederlaag in de sporttas; FC Eindhoven heeft dinsdagavond met 1-0 gewonnen en bekert verder. Waar Eindhoven medio augustus in competitieverband het verschil pas in blessuretijd maakte (2-1), gebeurde dat ditmaal binnen iets meer dan één minuut.

18 oktober