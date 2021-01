‘Diesel’ FC Eindhoven komt weer te laat op gang: ‘We creëren al weken weinig’

Alle tijd, geen tegenstander in de buurt en doelman Ruud Swinkels als laatste hindernis. NEC-spits Rangelo Janga móet vlak voor rust de 0-2 maken, maar slaagt er niet in de goalie van FC Eindhoven te omspelen. ,,In mijn jongere jaren had ik hier wel van kunnen genieten”, sprak Swinkels (33) gisteren. ,,Maar nu niet meer. Niet als we verliezen (0-1). Dan ben ik het morgen weer vergeten.“