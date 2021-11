Doelpunt na negentien seconden volstaat voor FC Eindhoven tegen Jong AZ

FC Eindhoven mag zich nog altijd de best presterende thuisploeg van de eerste divisie noemen: zes van de laatste zeven wedstrijden in het Jan Louwers Stadion werden gewonnen.

Tegen Jong AZ bleef het door de nipte voorsprong lang spannend. De Alkmaarders waren in het laatste kwartier veel op de Eindhovense speelhelft. FC Eindhoven-goalie Nigel Bertrams moest wat redelijk ongevaarlijke ballen vangen en zich in minuut 85 strekken bij een vrije trap van Joey Jacobs. Het bleef 1-0.

Noodgedwongen wijziging

FC Eindhoven begon vrijdag noodgedwongen met één wijziging in de basiself ten opzichte van het duel met VVV-Venlo (2-0 verlies). De geblesseerde Pieter Bogaers werd op linksback - in het 1-5-2-3-systeem - vervangen door Mitchel van Rosmalen. Terug op de reservebank zaten Charles-Andreas Brym (hersteld van blessure) en Enrico Hernández (interlandverplichtingen).

Op zijn heupen

Diezelfde Sleegers had het op zijn heupen in de openingsfase, raakte in minuut vier uit een vrije trap de paal en zag in minuut twintig een geweldig schot uit de kruising worden gevist door AZ-doelman Sem Westerveld. De Helmonder en zijn teamgenoten kregen de 2-0 maar niet gemaakt voor het veel beter spelende FC Eindhoven.

Jong AZ noteerde twee dreigende afstandsschoten, maar had voor rust verder weinig te vertellen. Na de pauze bleven kansen aan beide kanten lang uit. In minuut zeventig was Van der Sande met een kopbal dichtbij de 2-0 en daarna was het door de nipte voorsprong nog tot in de laatste minuten spannend.