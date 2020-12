Door Bourdouxhe zijn standaardsituaties FC Eindhoven weer gevaarlijk: ‘Ik kom van ver’

Jason Bourdouxhe (29) was vorig seizoen derde keus bij TOP Oss, maar is al weken een duidelijke meerwaarde voor FC Eindhoven. De linksback zorgt er sinds zijn komst in oktober mede voor dat standaardsituaties eindelijk weer gevaarlijk zijn.

Afgelopen twee seizoenen leidde de stilstaande situaties van FC Eindhoven amper tot dreiging en bijna nooit tot een goal. Dat is momenteel anders. Sinds oktober troffen de blauwwitten al viermaal doel uit hoekschoppen, twee keer na een trap van Bourdouxhe. En zaterdag tegen MVV (4-0 winst) resulteerde een goed aangesneden vrije trap van de Belg in een kopgoal van Jort van der Sande.

Vleugelverdediger Bourdouxhe is blij met zijn rendement: drie assists uit negen competitieduels. ,,Ik zou nog vaker naar voren willen, nog beslissender willen zijn. Maar over wat ik nu op de mat leg, ben ik best tevreden, want ik moest van ver komen.”

Afgelopen twee jaar speelde het jeugdexponent van PSV nauwelijks. Eerst in de vergeethoek bij FC Emmen, daarna derde keus in Oss. ,,Ik denk zelfs vierde of vijfde keus. Waarom? Alleen de trainer (Klaas Wels, red.) weet het antwoord. Ik gaf altijd alles en behandelde iedereen goed. Ik ben blij dat ik nu kan laten zien dat ze daar een fout hebben gemaakt.”

FC Eindhoven is de laatste weken steeds beter gaan draaien, mede door ‘middenvelder’ Bourdouxhe op linksback. ,,Meer spelers scoren nu en er is meer vastigheid, waardoor ons positiespel steeds beter wordt. We beseffen dat we iedere wedstrijd kunnen winnen. Uit bij FC Den Bosch (aftrap vrijdag 18.45 uur, red.) willen we het jaar zo goed mogelijk afsluiten. Dat Den Bosch negentiende staat, zegt niet veel. MVV zorgde ook voor een lastige wedstrijd.”

Terug van schorsing

Jens van Son, ook verantwoordelijk voor de stijging in cornergoals, keert tegen FC Den Bosch terug van een schorsing. Dit gaat ten koste van Mitchel van Rosmalen. Valentino Vermeulen was er tegen MVV door blessureleed niet bij, maar de verdediger trainde donderdag weer volop mee.