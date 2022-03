Door loepzuivere knal laat FC Eindhoven een zege op Jong Ajax glippen

FC Eindhoven verdedigde na rust lang met succes een nipte voorsprong, maar moest in de slotfase alsnog de punten delen met Jong Ajax. Een knal in de kruising van Sontje Hansen betekende in minuut 82 de 2-2 in de subtopkraker.

In de slotminuten gingen de Amsterdammers nog naarstig op zoek naar de 3-2 en er waren nog wat hachelijke momenten, maar het gelijkspel bleef staan. FC Eindhoven - dat op plek vier blijft staan - breidt door het resultaat de ongeslagen reeks nog iets verder uit, naar dertien wedstrijden. Dat lukte in de clubhistorie nog niet eerder.

Penders ziek

Bij FC Eindhoven ontbrak hoofdtrainer Rob Penders in de dug-out. Hij zat ziek thuis en assistent-trainer Paul Beekmans nam de honneurs waar. Ook Valentino Vermeulen was er niet wegens ziekte. Hij werd vervangen door Collin Seedorf.

Voorin keerde Charles-Andreas Brym terug in de basis, na maandag door blessureleed de periodefinale tegen ADO Den Haag (1-1) te hebben gemist. De Canadees was na twaalf minuten met een perfecte steekpass aangever bij de 0-1 van FC Eindhoven. Waar Joey Sleegers in minuut vier niet wist te profiteren van een fout in de Amsterdamse opbouw, lukte hem dat iets later wel.

Na een levendige en kansrijke openingsfase, waarin ook Jong Ajax veel (vaak geblokte) schoten kon noteren, zakte FC Eindhoven wat weg. De thuisploeg kreeg steeds meer de bal, vond in minuut 23 een scheurtje in de Eindhovense verdedigingsmuur, maar Danilo schoot van dichtbij over. In minuut 37 leidde een snelle combinatie tot een penalty, die Pieter Bogaers veroorzaakte. Danilo ging achter de bal staan en benutte het buitenkansje, 1-1.

Zes minuten

Bogaers was niet meer fit en werd nog voor rust gewisseld voor Koen Oostenbrink, die dit kalenderjaar pas zes minuten in actie kwam. Laatstgenoemde zag hoe FC Eindhoven meteen na de pauze weer de leiding nam in Amsterdam: uit een vrije trap van Sleegers kopte Jort van der Sande de 1-2 tegen het touw.

Na de nieuw voorsprong zakte FC Eindhoven weer ver in, omsingelde Jong Ajax vaak de blauwwitte zestien en was er regelmatig Amsterdamse dreiging: Kenneth Taylor knalde maar net over, miljoenenaankoop Mohamed Daramy vond doelman Nigel Bertrams. FC Eindhoven profiteerde niet van de ruimte die er voorin lag en incasseerde in minuut 82 de 2-2.

Scoreverloop: 12. 0-1 Sleegers 39. 1-1 Danilo 46. 1-2 Van der Sande 81. 2-2 Hansen