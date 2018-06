Doriano Kortstam vervolgt zijn voetballoopbaan in Roemenië

Twintig duels

De tweevoudig international van Curaçao streek in 2017 neer bij FC Eindhoven en maakte afgelopen seizoen in twintig competitieduels zijn opwachting. Kortstam kwam negenmaal als invaller in actie en stond in de basis bij blessures of schorsingen van ploeggenoten. Begin mei werd bekend dat de mandekker zou vertrekken bij FC Eindhoven.

Roemenië is niet het eerste buitenlandse avontuur van Kortstam. Zo vertoefde hij een tijdje op de Nike Academy in Engeland en in seizoen 2014-2015 speelde de Rotterdammer in Slovenië bij Michalovce en Slavoj Trebisov. Na vervolgens anderhalf jaar in Jong Roda JC en een half seizoen in de Jupiler League met Achilles '29 kwam Kortstam terecht bij FC Eindhoven.