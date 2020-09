Drie punten, een assist en toch nog afwassen: 'Voel me thuis bij FC Eindhoven’

Afwassen, opruimen, boodschappen doen. Het was even wennen voor Hugo Botermans, sinds deze zomer wonend in Eindhoven. Ver weg van familie, maar wel samen met vriend en teamgenoot Lorenzo van Kleef. ,,Ik voel me inmiddels thuis en gelukkig heb ik 'Lor' bij me. We hebben veel steun aan elkaar", vertelde Botermans gisteravond na de zege op Jong PSV (1-2). ,,We zullen het zo in de auto nog wel hebben over deze lekkere winst." Grijnzend: ,,En 'Lor' zal me dan zeker ook een paar keer aan die laatste kans herinneren. Zo is hij dan ook wel weer."