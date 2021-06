Drie zaalvoetballers FC Eindhoven in Oranje, captain Oualid Saadouni ontbreekt

Het Nederlands zaalvoetbalteam speelt ter voorbereiding op het EK Futsal 2022 in juni vier oefenduels. Tweemaal is Slovenië de tegenstander gevolgd door twee wedstrijden tegen Italië.

Bondscoach Max Tjaden selecteerde de FC Eindhoven-spelers Jordany Martinus, Dennis van den Eijnden en keeper Manuel Kuijk. Ook Saïd Bouzambou die komend seizoen de overstap van landskampioen Hovocubo naar FC Eindhoven maakt, zit bij de selectie. FC Eindhoven-aanvoerder en captain van Oranje Oualid Saadouni is er ditmaal vanwege privéomstandigheden niet bij. ,,Ik heb even pas op de plaats gemaakt”, aldus de West-Brabander in Eindhovense dienst. ,,Dit in overleg met de technische en medische staf om een burn out te voorkomen.” Verbindingspeler Mouhcine Zerouali viel al eerder af.

Op 19 juni en 20 juni speelt Nederland eerst een tweeluik in en tegen Slovenië. Op zaterdag 19 juni (aanvang 18.30 uur) wordt gespeeld in het Rogatec. Een dag later is Podčetrtek (aanvang 17.00 uur) de speelstad. Na de duels in Slovenië reist Oranje door naar het Italiaanse Prato waar op woensdag 23 juni (aanvang 18.30 uur) en donderdag 24 juni (aanvang 19.30 uur) twee wedstrijden tegen de nationale ploeg van Italië worden gespeeld.

EK in Nederland

Over zeven maanden start het EK Futsal 2022 in Nederland. Speelhallen zijn de Ziggo Dome (Amsterdam) en Martini Plaza (Groningen). Vanaf 19 januari 2022 strijden zestien landen om de Europese titel. De finale is op 6 februari in de Ziggo Dome dat maximaal 10.500 toeschouwers kan herbergen. Nederland is als gastheer automatisch geplaatst. In 2014 was Oranje voor het laatst actief op een eindtoernooi, toen op het EK Futsal in Antwerpen.