Droomscenario blijft uit voor FC Eindhoven-back Seedorf

VOORBESCHOUWING FC Eindhoven tegen Jong Ajax op zoek naar goede eindpass

14 februari FC Eindhoven had tegen Jong PSV (1-2 verlies) en Go Ahead Eagles (0-1 winst) veelal een veldoverwicht, maar dat resulteerde amper in goede kansen. De eindpass is hét aandachtspunt in aanloop naar het duel met Jong Ajax, vrijdag vanaf 20.00 uur in het Jan Louwers Stadion.