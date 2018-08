Drukke week verwacht bij FC Eindhoven: 'Moeten nog zeker vier spelers bij'

,,We willen nog een middenvelder, een centrale verdediger en eigenlijk moet je ook minimaal twee spitsen hebben", somde Nascimento donderdagmiddag op. Jeugdspeler Max Leidelmeijer (19) is momenteel de enige échte spits die de trainer ter beschikking heeft. ,,We zijn blij met de jonge jongens, je ziet progressie, maar ze zijn er nog niet aan toe. Om Jay Idzes (woensdag overgeheveld naar de A-selectie, red.) konden we niet heen, de anderen moeten nog stappen maken."

Gelegenheidsspits

Afgaande op de donderdagtraining debuteert Marcelo Lopes in het thuisduel met Go Ahead Eagles (vrijdag, 20.00 uur). Verder zal Nascimento opnieuw een buitenspeler in de punt van de aanval posteren. Tegen Jong PSV (2-1 verlies) acteerde Elton Kabangu als gelegenheidsspits. Een alternatief is vleugelaanvaller Alvin Daniëls. In dat geval verhuist Kabangu naar de linkerkant, wat ten koste zou gaan van Alessio Carlone. ,,We moeten kijken wat het beste is voor de balans in het elftal", wilde Nascimento erover kwijt.