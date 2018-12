Dubbel pech voor Janssen: ‘Graag hadden we gewonnen, maar dat is helaas niet gelukt’

FC Eindhoven kan goede serie tegen RKC niet in stand houden

14 december RKC Waalwijk is een tegenstander die FC Eindhoven de laatste jaren goed lag. De Eindhovenaren hadden in eigen huis al ruim elf jaar niet van de Waalwijkers verloren. De laatste acht onderlinge duels, zowel uit als thuis, waren in winst omgezet. Aan die serie kwam vanavond een einde. FC Eindhoven verloor met 1-3.