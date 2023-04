Duel dat alle kanten op gaat tussen VVV en FC Eindhoven eindigt onbeslist

De lat voorkwam vrijdag in de slotfase de eerste zege van FC Eindhoven uit bij VVV-Venlo sinds 2005. In een boeiende tweede helft ging het werkelijk alle kanten op, maar uiteindelijk werden de punten gedeeld: 2-2. Het eerste puntje van de Eindhovenaren op bezoek in De Koel sinds 2006.

Het had in de tweede helft voor FC Eindhoven in eerste instantie alles weg van een herhaling van MVV-uit, twee weken geleden (3-2 verlies). Na een zorgeloos eerste bedrijf waarin het slechts met een 0-1 voorsprong ging pauzeren, stonden de blauw-witten ineens een kwart wedstrijd met de rug tegen de muur.

Heel beroerd niveau

VVV-Venlo, dat dit seizoen in de eigen Koel weinig presteert en voor de thee een heel beroerd niveau aantikte, voerde halverwege een dubbele wissel door en zette het tactisch om. Meteen waren er kansen voor de felle Venlonaren, die in minuut vijftig op 1-1 kwamen via Soulyman Allouch en daarna ook nog de paal troffen via spits Sven Braken.

VVV speelde na de pauze met nieuw elan en een nederlaag hing in de lucht voor FC Eindhoven, dat in minuut 68 redelijk uit het niets uit een tegenaanval toesloeg. Invaller Ozan Kökcü werd met een geweldige pass weggestuurd door Sven van Doorm en rondde af in de korte hoek, 1-2.

De goal deed de wedstrijd kantelen en de Eindhovenaren vergaten daarna uit te lopen naar een comfortabele 1-3. Charles-Andreas Brym, wederom een plaag voor de vijandige defensie, was tweemaal heel dichtbij. In de slotfase vergat hij in scoringspositie de bal goed aan te nemen en raakte later snoeihard de lat. Tussendoor scoorde Braken namens VVV met een getoucheerd afstandsschot, waarbij doelman Nigel Bertrams kansloos was: 2-2.

Terugwerkende kracht

FC Eindhoven had met terugwerkende kracht al in de eerste helft verder moeten uitlopen, tegen een belabberd VVV en zonder de zieke Tibo Persyn in de gelederen. De thuisploeg startte aardig, maar daarna waren er genoeg kansen voor de Eindhovense gasten om vaker het net te laten bollen dan alleen Mawouna Amevor uit een corner in de 28ste minuut, 0-1.