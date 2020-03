Een beetje gerechtigheid voor Mawouna Amevor en FC Eindhoven

In een uitverkocht stadion deed FC Eindhoven lange tijd niet aan klantenbinding. De 86ste minuut liep, op het scorebord prijkte een 0-2 achterstand en de thuisploeg slaagde er maar niet in scheuren te vinden in de Osse verdedigingsmuur. ,,Het is pas over als het eindsignaal klinkt”, weet Mawouna Amevor (28), verdediger van FC Eindhoven. ,,Met FC Dordrecht stonden we vlak voor tijd een keer met 3-0 achter tegen MVV en toen werd het nog 3-3.”