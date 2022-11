Een écht ijskoude douche blijft uit voor FC Eindhoven: ‘Ook een manier om geld te besparen, hè’

In het amateurvoetbal komt het regelmatig voor: ijskoude douches in de kleedlokalen. Maar in het profvoetbal? Slechts zelden. Toch liggen er bij Jong FC Utrecht blijkbaar wat openstaande rekeningen stof te happen. ,,Dat is ook een manier om geld te besparen, hè. De kosten van water, gas en energie zijn tegenwoordig hoog”, grapt Evan Rottier, die weer even zijn Rotterdamse tongval naar de voorgrond laat treden.

De spits van FC Eindhoven vervolgt, kort na de 0-1 zege: ,,Als we vandaag hadden verloren, dan waren die douches helemaal ijskoud geweest. Nu was het prima hoor, om er even snel onder te springen.”

Terwijl Rottier praat, loopt matchwinner Charles-Andreas Brym in zijn onderbroek door de catacomben van sportcomplex Zoudenbalch. In een wedstrijd waarin FC Eindhoven na rust flink wegzakte, tikte hij in minuut 81 de 0-1 binnen. Het was echter Rottier die als invaller aan de basis stond van de korte opleving, met broodnodige bevliegingen.

Het dooie punt

Nadat een steeds sterker Jong FC Utrecht de buitenkant van de doelpaal raakte, trof Rottier aan de overkant de deklat en kort erna ook nog de paal. Brym was alert en benutte de rebound. ,,Dat je de ploeg voor je gevoel een beetje over het dooie punt heen helpt, voelt lekker”, vertelt Rottier, die afgelopen week ziek was - een forse keelontsteking - maar gisteren desondanks de noodzakelijke energie bracht in een tandeloze aanval.

Volledig scherm FC Eindhoven viert de late 0-1 met de supporters aam de korte zijde. © Pro Shots / Remko Kool

,,Het is jammer dat mijn schot er niet binnenkantje paal in vloog. Maar ach, het allerbelangrijkste is winst”, weet de Zuid-Hollander. ,,Zeker met het oog op vrijdag.” FC Eindhoven gaat dan langs bij nummer drie PEC Zwolle, dat nu drie punten meer heeft. ,,In wielrentaal? Als we vandaag hadden verloren, waren we een beetje tussen het peloton en de kopgroep in komen te zitten. Nu behoud je de aansluiting en wordt PEC-uit een leuke wedstrijd.”

Minste wedstrijd

FC Eindhoven zal in Zwolle - waar het Collin Seedorf mist door een schorsing (tweemaal geel) - beter voor de dag moeten komen. In Utrecht begon de ploeg nog wel aardig, maar verviel het al rap in slordigheid en ongeduld. ,,Het was onze minste wedstrijd van het seizoen”, stelt trainer Rob Penders.

Op twee plotselinge maar wel vrije kopkansen na creëerden de blauw-witten bar weinig, tegen een compact en ingezakt Jong FC Utrecht dat er bij 0-0 meer en meer in begon te geloven. ,,Dit was niet het Utrecht van vorig seizoen (toen 0-6 en 4-0 winst). Die ploeg liet veel meer ruimte. Nu hadden we moeite om erdoorheen te voetballen en dan ben je afhankelijk van bevliegingen. Daarom wisselden we ook aanvallend.”

Spel openbreken

Al in de pauze werd dubbel gewisseld, waarbij Brian De Keersmaecker zijn rentree maakte na dik tien weken absentie. Rottier kwam na 73 minuten binnen de lijnen. ,,Hij viel prima in en breekt het spel een beetje open. Daar hoop je dan op.”

,,Het gaat bij ons niet zo soepel als een aantal weken geleden. We hebben ook te weinig punten gepakt de laatste tijd (zeven in de voorlaatste zeven duels, red.). Soms zat het tegen, zoals tegen Jong PSV (2-2). Maar ook lieten we het af en toe zelf liggen. Vandaag zat het misschien mee, in een wedstrijd die we móesten winnen. Per saldo staan we denk ik waar we horen te staan, op plek vier.”

Volledig scherm Collin Seedorf (l) probeert een pass van Utrecht-speler Eliano Reijnders te onderscheppen. © Pro Shots / Remko Kool