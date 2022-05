Één momentje blaast Eindhovense hoop op promotie nieuw leven in: ‘We gaan ADO Den Haag zeker pakken’

Ze leken geknakt, de blauwwitten. 2-0 achter na iets meer dan 70 minuten en aanvallend gebeurde er maar weinig. Bovendien viel Charles-Andreas Brym zojuist uit, al had de spits de return sowieso gemist (schorsing). Een klein wonder leek nodig voor FC Eindhoven. Maar zoals zo vaak in die knotsgekke play-offs, zijn het momentjes die hele wedstrijden kunnen bepalen. Die bepalen of je promoveert, of niet.