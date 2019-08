Een punt voor FC Eindhoven, met kunst en vliegwerk: ‘We hebben geluk gehad’

Er kan gelukkig nog een lachje vanaf bij Ruud Swinkels. Maar de manier waarop FC Eindhoven in Den Bosch een gelijkspel behaalde, verdiende volgens de doelman niet bepaald de schoonheidsprijs. Waar het veldspel van de Eindhovenaren tijdens de competitieduels met NEC en FC Dordrecht bij vlagen uitstekend was, had de ploeg gisteravond moeite om het spel naar zich toe te trekken. ,,In dat geval moet je eerst naar jezelf kijken. In voetballend opzicht was het ondermaats. Ook lukte het niet altijd om voldoende druk te zetten", zo luidde zijn analyse.

Swinkels was tijdens de eerste helft een van de hoofdrolspelers in stadion De Vliert. Na een minuut of tien mocht FC Den Bosch-aanvoerder Danny Verbeek aanleggen vanaf elf meter, maar zijn ietwat zwakke poging werd gepakt door Swinkels. ,,Daar moet je uiteraard een beetje geluk bij hebben, maar ik koos in ieder geval de goede hoek." De heldenrol van de Eindhovense goalie zorgde er vervolgens niet voor dat zijn ploeg beter ging voetballen. De wil was er wel, maar het tempo was veelal te laag om FC Den Bosch pijn te kunnen doen.

Geen twee meter

Nadat Joey Sleegers kort na rust een dot van een kans onbenut liet, viel er halverwege de tweede helft wél een treffer aan de andere kant. Een indraaiende vrije trap viel bij de tweede paal op het hoofd van centrale verdediger Stefan Velkov, die Swinkels kansloos liet. ,,Tja, ik ben helaas geen keeper van twee meter. Die bal zeilde pardoes over me heen", zo haalt de doelman het moment van de tegentreffer nog eens terug.

Met kunst- en vliegwerk bleef FC Eindhoven een dubbele achterstand bespaard, waarna met targetman Rigino Cicilia een slotoffensief werd ingezet. En met succes. In de extra tijd glipte de boomlange spits langs een tegenstander, waarna hij werd aangetikt. Het gevolg: een penalty. Branco van den Boomen zag zijn inzet gekeerd worden door FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen, maar had geluk dat er een herkansing volgde, omdat de Bossche goalie te ver van de doellijn af zou zijn gekomen. ,,Daar mochten we absoluut niet mee klagen", aldus Swinkels.

'Geluk gehad'

De tweede poging van Van den Boomen vloog vervolgens onberispelijk tegen de touwen. Coach Ernie Brandts was na afloop van de Brabantse derby ook eerlijk wat betreft het wedstrijdverloop: ,,We hebben geluk gehad dat FC Den Bosch vooral na rust een aantal goede mogelijkheden verprutste."