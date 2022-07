Eerste nederlaag FC Eindhoven in oefencampagne

FC Eindhoven verloor zaterdag de oefenwedstrijd tegen Lierse K. met 3-1. Het belangrijkste nieuws was echter dat wingback Jasper Dahlhaus dit weekend zijn contract met één seizoen verlengde bij de blauwwitten, waardoor hij nu tot medio 2024 vastligt aan de Aalsterweg.

Met die contractverlenging werd het goede seizoen dat Dahlhaus achter de rug heeft nog maar eens onderstreept. De 20-jarige vleugelverdediger ontpopte zich tot een moeilijk af te stoppen speler en was in het shirt van FC Eindhoven al goed voor tien doelpunten en vijf assist. ‘’Ik zie de verlenging als een mooie beloning op vorig seizoen. Daarnaast heb ik het ook gewoon goed naar m’n zin bij FC Eindhoven en ik kan hier zeker nog stappen maken’’, aldus Dahlhaus.

Ook coach Rob Penders was content met de nieuwe verbintenis. Hij heeft met Dahlhaus een speler in de gelederen die iets kan forceren en hoopt dat de jongeling de stap naar dragende speler kan gaan zetten in de naderende voetbaljaargang.

Zaterdag kwam FC Eindhoven tijdens de oefencampagne in actie in België op het idyllische sportpark van KFC Pulderbos. Met Lierse Kempenzonen trof het een fysiek sterke ploeg, die voor de Eindhovenaren voldoende huiswerk opleverden. Het eerste half uur was nog wel de moeite waard, maar daarna kwam FC Eindhoven te weinig aan goed voetbal toe. Evan Rottier tekende voor het enige Eindhovense doelpunt.

Pijnpunten

Voor Penders is de nederlaag natuurlijk niet direct reden tot zorgen, maar hij gaf wel aan dat er een aantal pijnpunten werden blootgelegd. ‘’Daar gaan we de komende weken aan werken. In de volgende oefenwedstrijden, met eveneens serieuze tegenstanders, zal het beter moeten.’’

Opstelling FC Eindhoven: Bertrams (Borgmans 60.), Ogenia (Huybers 60.), Seedorf (Janssen 60.), Amevor (Dorenbosch 60.), Bogaers (Faber 60.), Dahlhaus (Oonincx 60.), Van Doorm (Rego 60.), De Keersmaecker (Oostenbrink 46.), Rottier (Enokpa 54.), Sanoh (Van den Bos 60.), Kestens (Van Rosmalen 46.).

Scoreverloop: 10. Schouterden 1-0, 18. Rottier 1-1, 29. Rocha 2-1, 40. Van Acker 3-1 (pen.).