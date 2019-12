Eerste punt in uitduel voor FC Eindhoven sinds augustus

Jort van der Sande maakte vorige week tegen FC Volendam (1-4 verlies) als invaller zijn rentree na maandenlang blessureleed. Vrijdagavond begon de spits in de basis tegen Jong FC Utrecht, als aanvallende middenvelder achter spits Rigino Cicilia. Verder verkoos trainer Ernie Brandts rechtsachterin Flor Van den Eynden boven Valentino Vermeulen.

Waarschuwingsschot

Op sportcomplex Zoudenbalch ging FC Eindhoven snel aan de leiding. Na een waarschuwingsschot van Cicilia was het Marcelo Lopes die in de zevende minuut profiteerde van matig Utrechts verdedigingswerk. De Portugees, die een goede wedstrijd speelde, lobde de bal met succes over de uitkomende keeper, 0-1.

Jong FC Utrecht verloor in april voor het laatst op eigen bodem en werkte de achterstand vrijdagavond binnen het kwartier weg. De thuisploeg, voetballend vaak de betere, scoorde wat gelukkig. Een van richting veranderde schuiver van Justin Lonwijk, een voormalig PSV-speler, viel binnen, 1-1.

Het was een wedstrijd met veel slordigheden, aan beide kanten. Wel bleef het tot in de laatste minuut spannend. Nadat Jong FC Utrecht een kwartier voor tijd de 2-1 scoorde via Mohamed Mallahi (waarbij heel FC Eindhoven dacht aan buitenspel), kwam FC Eindhoven in de 83ste minuut langszij door een eigen doelpunt uit een corner: 2-2.

Debutant

In de slotfase waren er mogelijkheden over en weer, onder meer voor debutant Dave de Meij (18). Een schot van de spits uit Helmond werd gepakt door de goalie. Ook Cicilia was nog dichtbij de 2-3, terwijl kort daarvoor aan de andere kant van het veld Jonas Arweiler de bal maar net over het FCE-doel knalde. Het bleef 2-2.