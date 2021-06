Einde van een tijdperk: Ruud Swinkels komt er niet uit met FC Eindhoven en vertrekt

Spelersbus op de handrem voor het doel, maar weer geen punten voor FC Eindhoven: 'Dit an­ti-voet­bal?’

23 maart De bus parkeren, een uur lang hield het FC Eindhoven maandagavond in de race bij koploper SC Cambuur. Na de 1-0 was het direct over en uit voor de verder onmachtige Eindhovenaren: 3-0. ,,We kunnen ons niet meer verschuilen achter de verzachtende omstandigheden”, aldus aanvoerder Ruud Swinkels over de zegeloze reeks van dertien duels.