Eindelijk groen licht: Vermeer op amateurbasis terug bij FC Eindhoven

Vermeer was sinds de start van de voorbereiding op proef bij FC Eindhoven, dat al snel aangaf hem te willen behouden. Na een week meldde trainer Ernie Brandts via de clubkanalen Vermeer als een versterking te zien. Daarna was het wachten op groen licht, even leek het niet door te gaan, maar nu vindt de rentree van Vermeer op amateurbasis dus alsnog doorgang.

Voor Vermeer is het zijn tweede periode bij FC Eindhoven, de club die hem in 2012 liet debuteren in het profvoetbal. Na 2014 was hij actief bij een handjevol clubs, waaronder NAC. Afgelopen jaar voetbalde hij bij twee teams in de Verenigde Staten, maar mede door het coronavirus keerde de voetballer uit Berkel-Enschot terug naar Nederland.